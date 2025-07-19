Tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor... Tescilli lezzet damak çatlatıyor! Şımşıpe dolması tarifi

Cizre Yafes Aile Destek Merkezi'nde aşçılık kursunda yetişen ustalar yörenin lezzeti "Şımşıpe tarifi"ni püf noktalarıyla anlattı. Halk arasında "eprox u dulma" diye anılan Şımşıpe dolması da damak çatlatıyor.

Tarih kültür ve medeniyeti ile binlerce yıla dayanan, Hazreti Nuh'un şehri olarak bilinen Şırnak'ta Cizre ilçesinin gastronomisinde de güçlü lezzetler yatıyor.

Kutlık, serbidev, hekeheşandi, meyre, bırınzer, mahmılatık, fıreydin, suryaz ve şımşıpe dolması bunların başında geliyor.

Şırnak Cizre'ye has bu yemek özellikle yaz aylarında kadınların sofralarından eksik etmediği bir tat haline geliyor.

Asma yaprağı dolmasının tarihinden hareketle binlerce yıl önceye dayandırılan 'şımşıpe dolması' adeta damak çatlatıyor.

2017'de tescillenen lezzet Cizre Yafes Aile Destek Merkezinde yapılarak yöreye has püf noktalarıyla tarif ediliyor.

ŞIMŞIPE DOLMASI TARİFİ

Halk arasında "eprox u dulma" diye anılan şımşıpe dolması yapılırken soğan, patlıcan, domates, kabak oyulur.

Pancar veya asma yaprakları hazırlanırken pirinç ile kıyma yıkanıp karıştırılarak baharat eklenir.

Hazırlanan iç sebzelere doldurulup pişirildikten sonra servis edilir.

DİĞER DOLMALARDAN FARKI

Cizre Yafes Aile Destek Merkezinde aşçılık kursunda kültürün tanıtılması ve yaşatılması için yöresel yemeklerle eğitimler veriliyor.

Cizre mutfağının vazgeçilmezi olan şımşıpe dolmasını diğer dolmalardan ayıran en önemli ayrıntı ise sumak suyunda kaynatılarak servis edilmesi gösteriliyor.

Şımşıpe dolmasının özel günlerin vazgeçilmez yemeği olduğunu ifade eden kursiyerlerden Deniz Mol, "Genel olarak haftada bir kere yaptığımız bir yemek. Mutfağımızın vazgeçilmezi. Özel günlerde, davetlerde, düğünlerde çok tercih edilen olmazsa olmazımızdır. Diğer dolmalardan ayıran büyük özelliğiyle sumak suyunun kullanılması, etli olması. Kullanılan malzemelerin özellikle soğan dolmasının pişmeden yapılması bunlar çok büyük etken'' şeklinde konuşuyor.

ŞIMŞIPE DOLMASI KADINLARIMIZIN HER DAİM SOFRALARININ BAŞ TACI

Kültürün yaşatılması için aşçılık kursunda yöresel yemekler yaptıklarını aktaran Yafes Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hayriye Gönül Yalazan şunları söylüyor:

"Aile Destek Merkezimizde açtığımız aşçı yardımcısı kursumuzda kadınlarımız bugün yöremize ait lezzetler yapılabilecek aşamaya geldi. Kadınların eğitimi topluma kazandırılma faaliyetleri çerçevesinde her dönem farklı kurslar açıyoruz.

Kurum içi faaliyetlerimizde kaynaştırma etkinliklerimizde olsun, kadınlarımızın yöremize ait olan şımşıpe dolmasını severek yapmaları ve her defasında sofranın baş tacı yapmaları bizim için sevinç kaynağıdır.

Şımşıpe dolması bizim vazgeçilmezimizdir. Ben de bir kadın olarak soframda eksik etmiyorum.

Kadınlarımız dolmayı yapmak için her türlü bahaneye her zaman açık. birlikte bir araya gelmek, düğünler olsun, özel günler olsun sadece tek başına yememek için bile yapılan bir yemek. Şımşıpe dolması kadınlarımızın her daim sofralarının baş tacı"

"KİMLİĞİMİZİN BİR PARÇASIDIR"

Nur Hüda Pamukçu ise şımşıpe dolmasının sadece bir yemek değil kültürün bir parçası olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

"Cizre'mizin tescillenmiş lezzetlerinden biri olan şımşıpe halk arasında bilinen adıyla 'eprox u dulma' dizim için sadece bir yemek değil, bir kültür bir mirastır.

Sofralarımızın bolluk ve bereketin bir sembolüdür. Annelerimizden, ninelerimizden öğrenmiş olduğumuz bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

Şımşıpe dolması bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Az önce de belirttiğimiz gibi, sadece bir yemek değil, kimliğimizin bir parçasıdır, bu lezzetimizin herkes tarafından tadılmasını ve tanınmasını isterim''