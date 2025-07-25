İyi Partili Belediye Başkanı Bekir Torun'dan skandal provokasyon! Daha 10 işçinin acısı dinmeden hedef gösterdi: Korkup kaçtılar

Türkiye'nin yüreği alevlerle mücadele ederken can veren 10 orman şehidi için sızlarken Bilecik'te İyi Partili Bekir Coşkun'un yaptığı pes dedirtti. Aniden yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmek için başka konuma geçen orman işçilerini hedef gösterdi ve 'kaçmakla' itham etti.

Başta Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük olmak üzere yurt dört bir yanından alevler yükseliyor. 2 bin 619 vatandaş güvenli bölgelere alındı. Yangınlara karşı mücadele kapsamında 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ile 1236 kara aracı ise görev başında.

Eskişehir'deki 10 işçinin acısı halen tazeyken Bilecik'ten skandal görüntüler geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgarın yön değiştirmesi sonrası alevlere farklı noktalardan müdahale etmek için bölgeden ayrılan söndürme ekiplerinin, yangından korkarak kaçtıklarını söyledi.

ORMAN İŞÇİLERİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Torun, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada aşağı yukarı 12 tane arasöz vardı ormancı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın burada bir tane araçla söndürüyoruz burayı. Orman yangınıyla mücadele etmek için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

Torun'un rüzgarın yer değiştirmesi nedeniyle yer değiştiren işçiler hakkında "Korkup kaçtılar" sözleri ise akıllara durgunluk verdi.