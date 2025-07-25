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Alevlerin arasına girdi, köylüyü böyle ikna etti! Belediye başkanından takdir toplayan hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te çıkan orman yangını onlarca köyü tehdit ederken, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın canını hiçe sayarak alev bölgesine girmesi ve vatandaşları tahliye etmesi büyük takdir topladı.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Çavuşlar mevkiinde başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangın, çevre köyleri tehdit etti. Alevlerin hızla ilerlemesi üzerine 600'ün üzerinde ev tahliye edildi, 40’tan fazla evde hasar meydana geldi.

Alevlerin arasına girdi, köylüyü böyle ikna etti! Belediye başkanından takdir toplayan hareket - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Yangının başladığı andan itibaren bölgeye giden Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tahliye sürecine doğrudan müdahale etti. Özellikle Davutlar köyünde evini terk etmeye direnen yaşlı bir kadını, “Burayı bırak, sana daha iyisini yapacağız” sözleriyle ikna ederek güvenli bölgeye yönlendirmesi dikkat çekti.

Hem ekipleri yönlendiren hem de vatandaşlarla birebir ilgilenen Çetinkaya’nın sahadaki bu tutumu, zor anlar yaşayan köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürerken, soğutma ve hasar tespit çalışmaları da eş zamanlı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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