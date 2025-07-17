Karabük'te iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralı var

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Karabük Karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Aygün yönetimindeki araca arkadan çarptı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hurda yığınına dönen araçta bulunan sürücü Muhammet Aygün ile yolcu Drissia E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkartılırken, sinir krizi geçiren kazazedelerin yakınları ekiplere tepki gösterdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Aygün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Kaza sonrası olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Uzun araç kuyruğu oluşturan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.