Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İki lüks araç çarpıştı, biri takla attı! 2 yaralı

İki lüks araç çarpıştı, biri takla attı! 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki lüks araç çarpıştı, biri takla attı! 2 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’de iki lüks otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerden birisi takla atarak durabilirken, 2 sürücü de yaralandı.

Gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde Alper G.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil ile kavşakta U dönüşü yapmak istediği esnada ana yoldan gelen ve Mehmet G.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile lüks otomobil takla atarak kaldırım üzerinde durabildi.

İki lüks araç çarpıştı, biri takla attı! 2 yaralı - 1. Resim

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ DİĞER ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ÇIKARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan yaralı sürücü Mehmet G.’yi kazaya karışan diğer sürücü Alper G. çıkardı.

İki lüks araç çarpıştı, biri takla attı! 2 yaralı - 2. Resim

Gazetecilere olayı anlatan yabancı plakalı otomobil sürücüsü Alper G. şunları söyledi:

"Gündüz çok sıcak olduğu için evden çıkmadım. Akşam saatlerinde de hava almak için dolaşmaya çıkmıştım. Bu caddeye girdiğimde ileride yolun kapalı olduğunu hatırladım. Bu nedenle bu kavşaktan geri dönmek istedim. Kavşağa geldiğimde baya yavaşladım. Baktım gelen yok giden yok. Aracın burnunu çıkarttığım anda aracın hava yastıklarının patladığını gördüm. Adam flaş gibi geldi. Araç içindeki sürücüyü ben kendim çıkardım. Çıkardıktan sonra ambulans gelene kadar oturmasını söyledim. Ben aracımın kontağını kapatıp gelene kadar arkadaş kayboldu"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YKS açıklandı mı? 2025 Üniversite sınav sonucu sorgulama ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da peynirden zehirlenen aile hastanelik oldu - 3. SayfaŞanlıurfa'da peynirden zehirlenen aile hastanelik olduNevşehir'de minibüs, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaNevşehir'de can pazarı! Yaralılar varDiyarbakır'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaDiyarbakır'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybettiElazığ'da şarampole devrilen araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaElazığ'da şarampole devrilen araçta can pazarı!Eski vali kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı - 3. SayfaEski vali kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldıHalk otobüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı! Malatya'da feci kaza - 3. SayfaHalk otobüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...