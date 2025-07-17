İki lüks araç çarpıştı, biri takla attı! 2 yaralı

Nevşehir’de iki lüks otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerden birisi takla atarak durabilirken, 2 sürücü de yaralandı.

Gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde Alper G.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil ile kavşakta U dönüşü yapmak istediği esnada ana yoldan gelen ve Mehmet G.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile lüks otomobil takla atarak kaldırım üzerinde durabildi.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ DİĞER ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ÇIKARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan yaralı sürücü Mehmet G.’yi kazaya karışan diğer sürücü Alper G. çıkardı.

Gazetecilere olayı anlatan yabancı plakalı otomobil sürücüsü Alper G. şunları söyledi:

"Gündüz çok sıcak olduğu için evden çıkmadım. Akşam saatlerinde de hava almak için dolaşmaya çıkmıştım. Bu caddeye girdiğimde ileride yolun kapalı olduğunu hatırladım. Bu nedenle bu kavşaktan geri dönmek istedim. Kavşağa geldiğimde baya yavaşladım. Baktım gelen yok giden yok. Aracın burnunu çıkarttığım anda aracın hava yastıklarının patladığını gördüm. Adam flaş gibi geldi. Araç içindeki sürücüyü ben kendim çıkardım. Çıkardıktan sonra ambulans gelene kadar oturmasını söyledim. Ben aracımın kontağını kapatıp gelene kadar arkadaş kayboldu"