Nevşehir'de minibüs, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaza Avanos- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Y.A. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen Ş.Ü. yönetimindeki minibüs Bozca köyü yakınlarında çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş