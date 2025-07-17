Nevşehir'de minibüs, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza Avanos- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Y.A. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen Ş.Ü. yönetimindeki minibüs Bozca köyü yakınlarında çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.