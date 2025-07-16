Eski vali kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta korkutan bir olay meydana geldi. Bitlis eski valisi Erol Karaömeroğlu’nun içerisinde bulunduğu araç Sivas’ın Kangal ilçesinde trafik kazasına karıştı, Karaömeroğlu’nun yaralı olduğu öğrenildi.

Bitlis eski valisi Erol Karaömeroğlu’nun içerisinde bulunduğu 55 HN 055 plakalı otomobil Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi sınırları içerisinde 58 NP 389 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada Karaömeroğlu, aynı araçta bulunan sürücü, E.K.Ö, F.K., M.K. ve diğer araçta bulunan Y.S yaralandı. Yaralılar ilk olarak Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Y.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Karaömeroğlu’nun ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.