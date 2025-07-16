Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eski vali kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Eski vali kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Bitlis, Sivas, Kangal, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta korkutan bir olay meydana geldi. Bitlis eski valisi Erol Karaömeroğlu’nun içerisinde bulunduğu araç Sivas’ın Kangal ilçesinde trafik kazasına karıştı, Karaömeroğlu’nun yaralı olduğu öğrenildi.

Bitlis eski valisi Erol Karaömeroğlu’nun içerisinde bulunduğu 55 HN 055 plakalı otomobil Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi sınırları içerisinde 58 NP 389 plakalı araçla çarpıştı.

Eski vali kaza geçirdi! Hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Kazada Karaömeroğlu, aynı araçta bulunan sürücü, E.K.Ö, F.K., M.K. ve diğer araçta bulunan Y.S yaralandı. Yaralılar ilk olarak Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Y.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Karaömeroğlu’nun ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye'deki bombardıman sonrası füze fırlattılar! Husiler saldırıyı üstlendiTürkiye’nin yeni finansal teknoloji platformu için güç birliği
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ'da şarampole devrilen araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaElazığ'da şarampole devrilen araçta can pazarı!Halk otobüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı! Malatya'da feci kaza - 3. SayfaHalk otobüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı!Adana’da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı, can kaybı var - 3. SayfaAdana’da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı, can kaybı varİstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydı - 3. Sayfaİstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydıGaziye hakaret etmişti, hakkında karar verildi! İfadesi pes dedirtti - 3. SayfaGaziye hakaret etmişti, hakkında karar verildiAyşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizde taşıdılar! Eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı - 3. SayfaKoç ve beraberindeki 6 kişi hakkında karar!
Sonraki Haber Yükleniyor...