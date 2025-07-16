Elazığ'da şarampole devrilen araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir