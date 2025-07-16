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Elazığ'da şarampole devrilen araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elazığ, Karakoçan, Kaza, Otomobil, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da şarampole devrilen araçta can pazarı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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