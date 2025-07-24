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Söndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Söndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildi
Ovacık, Karabük, Orman Yangını, Tehdit, Tahliye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangının tehdit ettiği Kışlapazarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Eskişehir'deki orman yangınında 10 kahramanı şehit vermenin acısı yürekleri dağlarken Karabük'ten korkutucu yangın haberi geldi. Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi. Yerleşim yerlerine ilerleyen yangın nedeniyle 95 ev tahliye edildi.

SÖNDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Pazaryeri Mahallesi mevkiindeki ormanda dün 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin yoğun müdahalesiyle yangın 22 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1.5 saat sonra aynı bölgede rüzgarın etkisiyle yangın yeniden alevlenerek yerleşim yerine doğru ilerlemeye başladı.

Söndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildi - 1. Resim

95 EV TAHLİYE EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, ve iş makineleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek güvenli alanlara yönlendirildi. Havanın kararması sebebiyle yangına karadan müdahale sürüyor.

Söndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildi - 2. Resim

Öte yandan köy muhtarı Sıdkı Par, bazı yerel haber sitelerinde çıkan haberlerdeki beyanların kendisine ait olmadığını belirterek, alkollü olarak yakalanan şahsın yangınla ilgisi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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