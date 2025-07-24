Belediye Başkanı alevlerin ortasında kaldı! "Çık oradan, çıkın! Allah'ım sen yardım et"

Orman yangınında 10 kahramanın şehit olmasının ardından Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın'ın da alevlerin ortasında kaldığı ortaya çıktı.

Türkiye, alevleri söndürmeye çalışırken şehit olan 10 kahramanına ağlıyor. Şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanırken, Sakarya'daki yangında Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın'ın da alevlerin ortasında kaldığı öğrenildi. Fatih Akın, yaşadığı o anları anlattı.

ALEVLERİN ORTASINDA KALDILAR

Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayda alınan bir görüntüde, Pamukova Belediyesi’ne bağlı personellerinin, alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer aldı. Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım sen yardım et, sen büyüksün" şeklindeki paniği kayda yansıyor. Bahçede çekilen bir başka görüntüde de, vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor. Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor. Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.

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BELEDİYE BAŞKANI O ANLARI ANLATTI

Sakarya-Bilecik sınırında çıkan yangında alevlerin arasında kalan Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, yaşananları anlattı. Başkan Akın, alevlerin arasında kaldığı anda gözüne kül girdiğini, bazı ekip arkadaşlarının da kollarından yaralandığını aktardı. Başkan Akın, itfaiye, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, polis, jandarma, STK'lar, il ve ilçe belediye ekiplerinin yanı sıra mahalle halkının da büyük bir özveriyle yangına mücadele ettiklerini söyledi.

"YANGIN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YANIMIZA KADAR GELDİ"

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, "Beklemediğimiz bir andı, hep izliyoruz bazen diyoruz ki; ‘arazözler fazla yaklaşmıyor' fakat 500-600 metre uzaklıktaki yangın emin olun 1-2 dakika içerisinde yanımıza kadar geldi. Orada bizim belediye personeli arkadaşlarımız vardı, hızlı bir şekilde oradan onları tahliye ettik. Arkadaşlara da en baştan zaten söylemiştik, birbirinizden ayrılın ve gruplar halinde hareket edin diye. Fakat yine de oradaki arkadaşlarımızdan biri olay yerinden hızla traktör ile ayrılmış. Onu bulana kadar çok üzüldük. Allah bu tür felaketlerden ülkemizi korusun" dedi.

"ALEVLERİN ORTASINDA KALDIĞIMIZDA KOLLARIMIZ ZARAR GÖRDÜ"

Alevlerin arasında kalan belediye başkanı Akın, "Alevlerin ortasında kaldığımız esnada kollarımız zarar gördü, benim gözüme de bir kül parçası kaçtı onu da çıkaramadık daha sonrasında hastaneye gittim orada ekipler müdahale ettiler sağ olsunlar. Gerçekten orada o alevlere karşı koymak mümkün değil. Bunu canlı olarak orada yaşadım. Ekibimizi oradan çıkarmakta endişe yaşadık. Ama emin olun alevlerin yola inmesi çok hızlı şekilde oldu. Bölgede nemin az olması, rüzgarın fazla olması ve ısının çok yüksek olması yangının tetiklenmesine sebep oluyor. Fakat ekiplerimiz gerçekten hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyor. Tüm ekiplerimiz ile birlikte millette burada. Sağ olsun herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu.