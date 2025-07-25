Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi valizin içinde Eyüpsultan'da yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aktif olarak görev yapan 4 polis daha gözaltına alındı. Ayşe Tokyaz

Öte yandan, Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra sosyal medyadan kan donduran iddialarda bulunmuştu.

Esra Tokyaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kız kardeşim Ayşe, Cemil Koç (eski polis amiri) isimli şahısla evlilik vaadiyle konuşmaya başladı. Koç'un kardeşim Ayşe'ye şiddet uyguladığını gördüm. Bunun üzerine ikizimi evden çıkartmak için uğraştım. Ayşe bana, 'Ben gelirsem seni de tehlikeye atarım, sen git ben geleceğim' dedi. Akşam Cemil'in telefonuyla beni aradılar; 'Benim bir eşyam var onu bana getir' dedi. Gece Beşiktaş'tan Küçükçekmece'ye gittim.

Ayşe'yi görmek istedim, 'O taksiyle yurda dönmüştür, sen oraya git' dedi ama benim kardeşimin ayakkabıları kapının önündeydi. Sorduğumda 'Ayakkabısız çıktı' dedi. Beni içeriye almadı. Ben de hemen tekrar Beşiktaş yurduna döndüm. Kardeşim yurtta değildi, bende tekrardan Küçükçekmece'deki evine gittim.

Site güvenlikleri beni içeriye almadı. Ben de polisleri aradım, yaklaşık 1 saat bekledim. Geldiklerinde 'Kardeşin reşit, bir şey yapamayız' dediler. Ben de ona şiddet uyguladığını söyledim; 'Biz sana yardım edemeyiz, karakola git, onlar baksın' dediler.

'Yardım edin, ben tek başıma kadın hâline ne yapacağım? Bana yardım etmiyorsunuz. Beni karakola götürün' dedim. 'Biz seni götüremeyiz, taksiye bin git' diyerek beni yollamaya çalıştılar. Benim can güvenliğim de yok dedim. Taksi orada diye bana gösterdiler. Halkalı Karakolu'na gittim, Koç'un adını söyleyince tanıdıklarını söylediler. Evi arama izni çıktı, evde hiçbir şey bulamadılar.

Ertesi günü beni Kanarya Asayiş aradı, oraya gittim. 10-15 tane polis bana baskı kurdu. Bize duygu sömürüsü yapma dediler. Cemil Koç'un adamın isimlerini verdiğimde onları bulup getirmediler.

Cemil Koç'un telefonu açık ve benim kardeşimi bulamadılar. Karakoldan çıktığımız sabah Cemil Koç beni aradı ve bana ifadelerimi satır satır okuduğunu söyledi. İfade sırasında söylediğim ayrıntıyı Cemil Koç bana harfi harfine söyledi. 'Polisler hiçbir şey yapamazlar zaten.

Ben de iletişime geçtiğim polis memurunu aradım ve 'Sizi savcılığa şikâyet edeceğim, siz benim ifadelerimi Cemil Koç’a okutuyorsunuz' dedim. 'Savcılığa şikâyet etme, biz biraz ilerledik, araştırıyoruz. Savcılığa gidersen zaman kaybedersin ama istersen git' dediler.

Bu sabah beni Kanarya Emniyet'ten arayıp 'Bahçelievler Adli Tıp’a git, artık seninle onlar ilgilenecek. Şimdi biz uyuyoruz, ulaşamayabilirsin' deyip telefonu kapattılar."