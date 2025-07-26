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Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, İntihar, Denizli, Serinhisar, Aşk, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de Ali Özlemiş, gönül ilişkisi yaşadığı Nurcan Özkul'u öldürdü ardından intihar etti. "Seni çok seviyorum" mesajı attığı eşi ise işten geldiğinde evde 2 cesetle karşı karşıya kaldı. Özlemiş'in kızının feryadı dikkatlerden kaçmadı.

Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı - 1. Resim

Denizli'nin Serinhisar ilçesi korkunç bir cinayetle yankılandı. Ali Özlemiş isimli kişi bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı Nurcan Özkul ile kendisine ait evde buluştu. İki arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı - 2. Resim

Özlemiş, bıçakla kadını öldürdü. İşte olan eşine "Seni çok seviyorum" mesajı adam ardından kendini asarak intihar etti. 

Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı - 3. Resim

EVİNDE İKİ KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Saat 18.00 sıralarında işten dönen C.Ö., hem eşi Ali Özlemiş'i hem de eşinin birlikte olduğu Nurcan Özkul'u ölü olarak buldu. C.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı - 4. Resim

KIZI FERYAT ETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ali Özlemiş ve Nurcan Özkul'un hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olay yerine gelen Ali Özlemiş'in kızının feryadı ise dikkatlerden kaçmadı.

Evdeki gizli buluşma kanlı bitti: Sevgilisini öldürdü, kendini vurdu, eşine mesaj attı - 5. Resim

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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