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8 kilo altın için silahlı saldırı! Teslim olmayan gaspçılar polise ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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8 kilo altın için silahlı saldırı! Teslim olmayan gaspçılar polise ateş açtı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te bir vatandaşı silahla yaraladıktan sonra 8 kilogram altını gasp eden şahıslar, polisle yaşanan silahlı çatışma sonrası yakalandı. Çatışmada 4 polis hafif yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iddiaya göre; otogar yakınlarında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan ve ayaklarından yaralanan bir vatandaşın 8 kilogram altını çalındı.

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 3 şahsın Şahinbey ilçesinde olduğunu belirledi.

8 kilo altın için silahlı saldırı! Teslim olmayan gaspçılar polise ateş açtı - 1. Resim

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Yer tespiti yapılan şahıslar, teslim ol çağrısı yapan polis ekiplerine ateşle karşılık verdi, bunun üzerine çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışmada dört polis hafif şekilde yaralanırken 8 kilogram altını gasp eden ve polise ateşle karşılık veren 3 şahıs ise yakalandı.

3 POLİS TABURCU EDİLDİ

Yaralanan polisler hastaneye kaldırılırken, üçü yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Bir polisin ise hastanedeki tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve zanlılar hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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