Ayşe Tokyaz cinayetinde tutuklanan 4 polis ve özel güvenlik amirinin suçu ne? Merak edilen soru cevap buldu

İstanbul Eyüpsultan’da cesedi valiz içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan polisler ve özel güvenlik amirinin işledikleri suçlar ise netlik kazandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde tutuklanan 4 polisin suçu ne? İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde valiz içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan polisler hangi suçlarla yargılanıyor? Ayşe Tokyaz cinayetinin detayları ve soruşturmanın son durumu merak ediliyor.

Eyüpsultan’daki kan donduran cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alınmıştı. Peki, bu şüpheliler neyle suçlanıyor ve mahkeme kararını nasıl verdi?

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDE TUTUKLANAN 4 POLİSİN SUÇU NE?

İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi 13 Temmuz’da Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, “tasarlayarak öldürmek” suçundan tutuklanmıştı. Kendisine yardım ettiği belirlenen 6 kişi ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçundan cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında, 4 polis memuru ile 1 özel güvenlik amiri ise “delil karartma” şüphesiyle gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 4 polis memuru ile 1 özel güvenlik amirini “delil karartma” suçundan tutukladı.

AYŞE TOKYAZ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Mithatpaşa Mahallesi’nde 13 Temmuz’da yol kenarında valiz içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetin şüphelileriyle bağlantılı olarak ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz’ın eski erkek arkadaşı C.K.’nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evinde öldürüldüğü, cesedin valize konulup Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.

C.K., "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçları nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edilmişti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiği ve C.K. dahil 7 şüpheli tutuklandı. 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K. "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U. ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı.