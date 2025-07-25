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Ayşe Tokyaz cinayetinde karar verildi! 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul, Cinayet, Polis, Tutuklama, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cansız bedeni yol kenarında valizde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılan valizin içinden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni çıktı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı! - 1. Resim

9 TEMMUZ'DA GİRDİ, BİR DAHA ÇIKMADI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Tokyaz’ın son olarak eski polis memuru Cemil Koç’un evine 9 Temmuz saat 19.30’da girdiğini ve bir daha çıkmadığını tespit etti. Kamera görüntülerine göre Cemil Koç, 11 Temmuz gecesi evden ağır bir valizle ayrılıyor.

Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı! - 2. Resim

CESETLE 6 SAAT ARACIN İÇİNDE BEKLEDİ

Cemil Koç’un valizi arabasına koyup Eyüpsultan’a götürdüğü, burada yaklaşık 6 saat boyunca cesetle birlikte aracın içinde beklediği belirlendi. Koç’un, koku yayılmasın diye araca ve kendisine deodorant sıktığı tespit edildi.

İfadesinde cinayeti reddeden Cemil Koç, Ayşe Tokyaz’ın uyuşturucunun etkisiyle evdeki merdivenlerden düşerek öldüğünü, paniğe kapıldığı için arkadaşından yardım istediğini ve cesedi valize kendisinin yerleştirdiğini iddia etti.

Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı! - 3. Resim

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ, İŞ BİRLİKÇİLERİNİ ARADI

Cemil Koç, cesedi petrole götürdüklerini, güvenlik kamerası fişini çekerek görüntüleri sildiğini ve daha sonra cesedi gömmek için taksici Necmettin E. ile anlaştığını da ifadesinde anlattı. Valize bakılmaması şartıyla 500 bin TL teklif ettiğini, Necmettin E.’nin ise 3 kişi bulduğunu söyledi.

4'Ü POLİS 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında delil karartma şüphesiyle 4 polis ve bir özel güvenlik amiri de gözaltına alındı. 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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