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Gaziantep'te tır ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gaziantep&#039;te tır ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 No'lu Cadde'de Halil A. idaresindeki tır, Mahmut T. yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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