Gaziantep'te tır ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 No'lu Cadde'de Halil A. idaresindeki tır, Mahmut T. yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz