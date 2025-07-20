Gaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ve tankerin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde Adem Bozkurt (25) idaresindeki boş yakıt tankeriyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Demir ve Bozkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir