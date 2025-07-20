Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldü

Gaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldü
Trafik Kazası, Gaziantep, Nurdağı, Tır, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ve tankerin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde Adem Bozkurt (25) idaresindeki boş yakıt tankeriyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Demir ve Bozkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Soğuk Savaş efsanesi USS Midway’e tekne çarptı! Kaptan kaçarken yakalandıİsrail basını duyurdu: Netanyahu zehirlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ümraniye'de korkunç ölüm! Birini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi: Sonrasında itiraf geldi... - 3. SayfaBirini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi!Ailesine yaptıkları günlerce konuşulmuştu: İtfaiye eri cezaevinde intihar etti! - 3. Sayfaİtfaiyeci cezaevinde intihar etti!Eşine kızdı, ekiplerle köşe kapmaca oynadı: Izdırap tam 2,5 saat sürdü! - 3. Sayfa2,5 saatlik ızdırap! Çatıda köşe kapmaca oynadıDefalarca bıçaklamış! Kayseri'de, camideki kan donduran cinayet kamerada - 3. SayfaCamideki kan donduran cinayet kameradaMarkete diye çıkmıştı, dehşeti yaşadı! Taciz edip arabayla ayağının üzerinden geçti - 3. SayfaMarkete diye çıkmıştı, dehşeti yaşadı!"Anne yapma" çığlıkları her yeri inletti: Beylikdüzü'nde kan donduran intihar! Dehşet kamerada - 3. SayfaKan donduran intihar! Dehşet kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...