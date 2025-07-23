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Korkunç kazada bir aile yok oldu! Geriye sadece küçük Alaattin kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Korkunç kazada bir aile yok oldu! Geriye sadece küçük Alaattin kaldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman K. (19) idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K.'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Korkunç kazada bir aile yok oldu! Geriye sadece küçük Alaattin kaldı - 1. Resim

POLİS MEMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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