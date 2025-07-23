Korkunç kazada bir aile yok oldu! Geriye sadece küçük Alaattin kaldı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K.'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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POLİS MEMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.