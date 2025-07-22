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Bariyere ok gibi saplandı, hurdaya dönen araçtan canlı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bariyere ok gibi saplandı, hurdaya dönen araçtan canlı çıktı
Kaza, Burdur, Fethiye, Bariyer, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur-Fethiye kara yolunda bir araç kontrolden çıkarak bariyere saplandı. Aracın halini görenler otomobil sürücüsünün yaralı kurtulmasına hayret etmekten kendini alamadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Akyaka köyü Burdur-Fethiye kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Fethiye yönüne seyreden Ramazan A. idaresindeki 15 ADN 871 plakalı otomobil, Akyaka kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı.

OTOMOBİLE SIKIŞTI

Kazada sürücü Ramazan A. hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bariyere ok gibi saplandı, hurdaya dönen araçtan canlı çıktı - 1. Resim

Gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bariyere ok gibi saplandı, hurdaya dönen araçtan canlı çıktı - 2. Resim

Bariyere ok gibi saplandı, hurdaya dönen araçtan canlı çıktı - 3. Resim

Bariyere ok gibi saplandı, hurdaya dönen araçtan canlı çıktı - 4. Resim

Bariyere ok gibi saplandı, hurdaya dönen araçtan canlı çıktı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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