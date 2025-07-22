Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Film gerçek oldu! TRT’de yayınlanan ‘Son Sefer’ filminde Zafer Algöz kaza geçirdi: O anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı

Film gerçek oldu! TRT’de yayınlanan ‘Son Sefer’ filminde Zafer Algöz kaza geçirdi: O anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TRT, Zafer Algöz, Kaza, Film, Otobüs, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesinin isimsiz kahramanlarını anlatan 'Son Sefer' filmi TRT 1'de ekrana geldi. Filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz’ün, çekimler sırasında kullandığı otobüsle kaza yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Son Sefer” filmi, 15 Temmuz gecesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Berat Özdoğan’ın üstlendiği film, emeklilik arifesinde olan otobüs şoförü Ercan’ın o gece yaptığı son seferi anlatıyordu.

Film gerçek oldu! TRT’de yayınlanan ‘Son Sefer’ filminde Zafer Algöz kaza geçirdi: O anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı - 1. Resim

Başrolünde usta oyuncu Zafer Algöz’ün yer aldığı yapımda, çekim sırasında yaşanan ilginç bir olay gün yüzüne çıktı. Filmde otobüs şoförünü canlandıran Algöz’ün, gerçek otobüs kullanırken kaza yaptığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Film gerçek oldu! TRT’de yayınlanan ‘Son Sefer’ filminde Zafer Algöz kaza geçirdi: O anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı - 2. Resim

"BU ÇOCUĞUN MAAŞINA ZAM YAP"

Kameraya konuştuğu sırada bir yere çarpan Algöz'ün, “Kıymetli kardeşim, bu kaptan çok delikanlı adam. Bu çocuğun maaşına zam yap” dediği anlarda yaşanan kaza ve oyuncunun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.

Film gerçek oldu! TRT’de yayınlanan ‘Son Sefer’ filminde Zafer Algöz kaza geçirdi: O anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı - 3. Resim

Filmde Zafer Algöz’e; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi birçok ünlü isim eşlik etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan'dan 'vize' açıklaması: AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil!Böyle vicdansızlık görülmedi: Milleyha Kuş Cenneti'nde kuşları eziyet ederek öldürdüler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oktay Kaynarca’dan sert mesaj! Çileden çıktı, 'Gerizekalılar' diyerek seslendi - MagazinOktay Kaynarca’dan sert mesaj! Çileden çıktıİlber Ortaylı trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu… - Magazinİlber Ortaylı trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu…Klip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız ölümden döndü: Apar topar... - MagazinKlip çekiminde dehşet! Ünlü şarkıcı ölümden döndü: Apar topar...Usta sanatçı Sami Yusuf İstanbul’a geliyor! Kulis isteği ise bir bardak çay oldu - MagazinUsta sanatçı İstanbul’a geliyor! Kulis isteği ise bir bardak çay olduÜnlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! İşte bölüm başı aldığı ücret... - MagazinÜnlü oyuncunun serveti ortaya çıktı! İşte bölüm başı aldığı ücret...Kuralsız Topraklar sunucusu Mert Öztürk kaza yaptı! Korkutan anları paylaştı, işte sağlık durumu… - MagazinÜnlü sunucu kaza yaptı, korkutan anları paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...