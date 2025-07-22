Film gerçek oldu! TRT’de yayınlanan ‘Son Sefer’ filminde Zafer Algöz kaza geçirdi: O anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz gecesinin isimsiz kahramanlarını anlatan 'Son Sefer' filmi TRT 1'de ekrana geldi. Filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz’ün, çekimler sırasında kullandığı otobüsle kaza yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Son Sefer” filmi, 15 Temmuz gecesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Berat Özdoğan’ın üstlendiği film, emeklilik arifesinde olan otobüs şoförü Ercan’ın o gece yaptığı son seferi anlatıyordu.

Başrolünde usta oyuncu Zafer Algöz’ün yer aldığı yapımda, çekim sırasında yaşanan ilginç bir olay gün yüzüne çıktı. Filmde otobüs şoförünü canlandıran Algöz’ün, gerçek otobüs kullanırken kaza yaptığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

"BU ÇOCUĞUN MAAŞINA ZAM YAP"

Kameraya konuştuğu sırada bir yere çarpan Algöz'ün, “Kıymetli kardeşim, bu kaptan çok delikanlı adam. Bu çocuğun maaşına zam yap” dediği anlarda yaşanan kaza ve oyuncunun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.

Filmde Zafer Algöz’e; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi birçok ünlü isim eşlik etti.