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Kuralsız Topraklar sunucusu Mert Öztürk kaza yaptı! Korkutan anları paylaştı, işte sağlık durumu…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en tehlikeli mahallelerine giren, izleyiciyi bambaşka hayatlara götüren Kuralsız Sokaklar programının sunucusu Mert Öztürk, trafik kazası geçirdi. Sosyal medyadan kaza görüntülerine yer veren Öztürk, “Dominik Cumhuriyeti’nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum” mesajını paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren isim takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.

YouTube’daki Gezgin Mert serisiyle tanınmaya başlayan Mert Öztürk, tehlikeli ve tabu sayılan bölgelerde çektiği cesur videolarla dijital platformlarda geniş kitlelere ulaştı. 

Şimdilerde Kanal D’de yayınlanan belgesel formatındaki Kralsız Topraklar programında dünyanın “kuralsız” veya “tehlikeli” olarak bilinen sokaklarına giriyor. Öztürk, trafik kurallarının geçmediği bölgeler, çetelerin hakimiyetindeki mahalleler gibi zorlu coğrafyaları ekrana taşıyor.

Kuralsız Topraklar sunucusu Mert Öztürk kaza yaptı! Korkutan anları paylaştı, işte sağlık durumu… - 1. Resim

“TEK ELLE MOTOR KULLANMAYIN, HIZ DA YAPMAYIN”

Son olarak Dominik Cumhuriyeti’ne giden Mert Öztürk, motor kazası geçirdi. Sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşan sunucu “Sakın tek elle motor kullanmayın. Hız da yapmayın. Kamerayı sabitlemeden video çekmeyi hiç düşünmeyin bile. Ben hepsini aynı anda yaptım ve sonuç: Dominik Cumhuriyeti’nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum. Dominik çukurları dedi ki az dinlen” notunu paylaştı.

Kuralsız Topraklar sunucusu Mert Öztürk kaza yaptı! Korkutan anları paylaştı, işte sağlık durumu… - 2. Resim

Hastaneden paylaşımda bulunan Öztürk’e sevenlerinden çok sayıda ‘geçmiş olsun’ mesajı da geldi.

Kuralsız Topraklar sunucusu Mert Öztürk kaza yaptı! Korkutan anları paylaştı, işte sağlık durumu… - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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