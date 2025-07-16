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'Son Sefer' filmi TRT'de yayınlandı, Zafer Algöz'den eleştirilere sert tepki: "Bu ülkede..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesinin isimsiz kahramanlarını konu alan 'Son Sefer' filmi, dün akşam TRT 1’de izleyiciyle buluştu. Emekli bir otobüs şoförünün o gece yaptığı son yolculuğu anlatan filmde başrolde yer alan Zafer Algöz, gelen eleştirilere sert cevap verdi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini konu alan “Son Sefer” filmi, 15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Berat Özdoğan’ın üstlendiği yapım, emeklilik arifesinde olan otobüs şoförü Ercan’ın o gece yaptığı son seferi konu alıyor.

'Son Sefer' filmi TRT'de yayınlandı, Zafer Algöz'den eleştirilere sert tepki:

Başrolünde ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün yer aldığı filmde; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi isimler de rol aldı.

'Son Sefer' filmi TRT'de yayınlandı, Zafer Algöz'den eleştirilere sert tepki:

"NİYE ELEŞTİRİ GELDİ, ANLAMIYORUM"

Filmde yer aldığı için bazı çevreler tarafından eleştirilen Zafer Algöz, Snob Magazin’e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Algöz, “Niye eleştiri geldi, anlamıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim ayıp olacak... Ağzınla kuş tutsan, 'Tek kanadı dışarıda kaldı' diyenler var bu ülkede” sözleriyle tepkilere cevap verdi.

'Son Sefer' filmi TRT'de yayınlandı, Zafer Algöz'den eleştirilere sert tepki:

Ünlü oyuncu ayrıca, “Ben 6 sene önce Börü diye bir film yaptım, onu da seyretsinler önce” diyerek geçmiş projelerine atıfta bulundu. Dün akşam ekranlara gelen film izleyiciler tarafından çok beğenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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