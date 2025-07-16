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Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının evinin satıldığını açıkladı! Sebebi ise herkesi üzdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının evinin satıldığını açıkladı! Sebebi ise herkesi üzdü
Münir Özkul, Sağlık Sorunları, Cihangir, Hababam Sınıfı, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Münir Özkul’un oyuncu kızı Güner Özkul, önceki akşam Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Gazetecilerin ‘Babanızın evine mi döndünüz?’ sorusuna ise, “Üvey annemin sağlık sorunları nedeniyle o evi satmak zorunda kaldık” cevabını verdi.

Türk sinemasının ünlü isimlerinden merhum Münir Özkul’un oyuncu kızı Güner Özkul, önceki akşam Cihangir sokaklarında köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı.

Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının evinin satıldığını açıkladı! Sebebi ise herkesi üzdü - 1. Resim

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Özkul, “Cihangir’e mi döndünüz? Babanızın buradaki evinde mi yaşıyorsunuz?” sorusuna içten bir cevap verdi.

Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının evinin satıldığını açıkladı! Sebebi ise herkesi üzdü - 2. Resim

"ÖNÜNDEN GEÇERKEN ÇOK DUYGULANIYORUM"

Üvey annesinin sağlık sorunları nedeniyle o evi satmak zorunda kaldıklarını belirten Özkul, “Galatasaray’da oturuyorum ama artık ben de buradaki evin önünden geçerken garip hissediyorum. Sonra, biz artık burada oturmuyoruz diyerek kendimi teselli ediyorum. Rahmetli babam çok uzun yıllar orada yaşadı, orada vefat etti. Önünden geçerken çok duygulanıyorum” dedi.

Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının evinin satıldığını açıkladı! Sebebi ise herkesi üzdü - 3. Resim

Türk sinemasının simge isimlerinden Münir Özkul, özellikle ‘Hababam Sınıfı’ serisinde canlandırdığı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi pek çok efsane filmde yer almıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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