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Hatay'da feci kaza: Uçurumdan yuvarlandı, feci şekilde can verdi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hatay&#039;da feci kaza: Uçurumdan yuvarlandı, feci şekilde can verdi!
Hatay, Dörtyol, Motosiklet Kazası, Uçurum, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir motosikletli, uçuruma yuvarlandı. Kazada motosikletli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nusret Tanın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Çökek Yaylası Kırmızı Burun mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da feci kaza: Uçurumdan yuvarlandı, feci şekilde can verdi! - 1. Resim

Ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Tanın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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