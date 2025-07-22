Hatay'da feci kaza: Uçurumdan yuvarlandı, feci şekilde can verdi!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir motosikletli, uçuruma yuvarlandı. Kazada motosikletli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nusret Tanın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Çökek Yaylası Kırmızı Burun mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Tanın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir