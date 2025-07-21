Hatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş! Annesi ve ikiz kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Temmuz 2025 09:24 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 09:30 - Güncelleme:

Cinayet, İstanbul, Hatay, Reyhanlı, Adalet Yürüyüşü, Haber

Hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, İstanbul'da Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içerisinde bulunmuştu. Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adalet yürüyüşü düzenlendi. Ayşe Tokyaz'ın mezarı başında annesi Halime Tokyaz ve ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz'ın gözyaşları ise yürekleri dağladı.

13 Temmuz'da İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın yol kenarında bir valiz içerisinde cesedi bulunmuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Asri Mezarlığı'na defnedilen Tokyaz için memleketinde adalet yürüyüşü yapıldı. Ayşe Tokyaz için Reyhanlı Belediyesi önünden başlayan adalet yürüyüşü, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndan gelen Tokyaz'ın ailesi ve sevdikleri dua ederek katledilen genç kadının mezarına çiçek bıraktı. ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI Evlilik vaadiyle kandırılıp öldürülen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kız kardeşinin mezarın başında ağlayarak gözyaşı döktüğü anlar ise yürekleri dağladı. İlgili Haber Eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüştü: Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı! Delili duyunca savunmasını değişmiş

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci