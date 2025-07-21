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Hatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş! Annesi ve ikiz kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da Ayşe Tokyaz için yürüyüş! Annesi ve ikiz kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı
Cinayet, İstanbul, Hatay, Reyhanlı, Adalet Yürüyüşü, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, İstanbul'da Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içerisinde bulunmuştu. Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adalet yürüyüşü düzenlendi. Ayşe Tokyaz'ın mezarı başında annesi Halime Tokyaz ve ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz'ın gözyaşları ise yürekleri dağladı.

13 Temmuz'da İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın yol kenarında bir valiz içerisinde cesedi bulunmuştu.

Hatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş! Annesi ve ikiz kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı - 1. Resim

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Asri Mezarlığı'na defnedilen Tokyaz için memleketinde adalet yürüyüşü yapıldı. Ayşe Tokyaz için Reyhanlı Belediyesi önünden başlayan adalet yürüyüşü, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda sona erdi.

Hatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş! Annesi ve ikiz kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı - 2. Resim

Yürüyüşün ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndan gelen Tokyaz'ın ailesi ve sevdikleri dua ederek katledilen genç kadının mezarına çiçek bıraktı.

Hatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş! Annesi ve ikiz kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı - 3. Resim

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Evlilik vaadiyle kandırılıp öldürülen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kız kardeşinin mezarın başında ağlayarak gözyaşı döktüğü anlar ise yürekleri dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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