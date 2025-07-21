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Eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüştü: Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı! Delili duyunca savunmasını değişmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cinayet, Katil Zanlısı, Savunma, İfade, İntihar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnfiale neden olan Ayşe Tokyaz cinayetinin katil zanlısı Cemil Koç'un eski kız arkadaşının şüpheli ölümüne dair ifadesi ortaya çıktı. Koç'un delillere göre ifade değiştirdiği dikkati çekti.

Türkiye son haftalarda hemşirelik öğrencisi  Ayşe Tokyaz cinayetini konuşuyor. Genç kızı öldürüp cesedini valize koyduktan sonra yakalanan eski polis memuru Cemil Koç'un 2 yıl önce Diyarbakır'da eski kız arkadaşının da şüpheli şekilde öldüğü belirlenmişti. 

Ece Gül Övezova'nın kaldığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek can vermesi Tokyaz cinayetiyle yeniden gündeme gelmişti. 

Sözcü'nün yer verdiği haberde, Övezova’nın öldüğü gün ifadesi alınan Cemil Koç, şunları söyledi:

"KÖPEK İÇİN TARTIŞTIK"

"Eşim Türkmenistan’dan köpek getirmişti, evde benim de iki kedim vardı. Koku yaptıkları için barınağa bırakmak istedim. Ece ağlamaya başladı. Olaydan bir gün önce köpek ve bir kediyi barınağa bıraktım. O da agresif tavırlar sergiledi. Ben de ‘Kendine çeki düzen vermezsen seni Türkmenistan’a geri yollarım’ dedim. Evde bulamayınca düştüğünü anladım"

KAN LEKELERİ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Evde kan lekeleri ve boğuşma izleri bulununca Koç ifade değiştirdi. Koç bu kez de, “Hava çok sıcaktı, eşimin burnu kanadı. Ona ait kan lekesi olabilir. Bu şekilde kendimi savunur durumda olmak da zoruma gidiyor. Benden hamile kalmıştı bundan haberim yoktu. Bebeği de kaybedince intihar edeceği gibi söylemleri oluyordu.

Benim psikolojik rahatsızlığım yok ama 4 ay önce beyin tümörü ameliyatı oldum” dedi. 

Koç’a Övezova cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmesine rağmen tutuklama kararı çıkarılmadı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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