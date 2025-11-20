Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanan Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyuncunun tedavi süreci ve son kontrolleri dikkatle takip edilen futbolcunun Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı araştırılıyor.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya-Demokratik Kongo maçında yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul’a getirilerek detaylı bir muayeneden geçirildi. Yapılan kontrollerde sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Bu gelişme, oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Galatasaray’ın yaptığı ilk açıklamalara göre Osimhen’in sakatlığı 3-4 haftalık bir iyileşme süreci gerektiriyor. Bu süre dikkate alındığında oyuncunun derbiye tam olarak hazır olması zor görünüyor. Buna rağmen Osimhen’in “oynamak istiyorum” yönündeki isteği dikkati çekti ve kulübün sağlık ekibi yoğun bir tedavi programı başlattı.

Oyuncunun tedavi süreci ve sağlık durumu teknik ekibin yakında takibinde olacak. Teknik ekibin, sakatlığın nüks etme riskini göz önünde bulundurarak son kararını maç gününe yakın vermesi bekleniyor.

Derbi 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak ve Osimhen’in bu tarihe kadar tam olarak hazır hale gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Normal programda oyuncunun dönüş hedefi 9 Aralık’taki Monaco deplasmanı olarak belirlenmişti. Ancak futbolcunun istekli tavrı teknik heyeti yeniden düşünmeye sevk etti.

Yine de oyuncunun tam performansla süre alabilmesi için fiziksel uygunluğunun tamamen sağlanması gerekiyor. Galatasaray, Osimhen’i riske atmamak adına temkinli davranırken kesin karar sağlık ekibinin raporundan sonra verilecek.

OSİMHEN HANGİ MAÇLARI KAÇIRIYOR?

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Aynı şekilde hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da sahada olmaması bekleniyor.

IREM ÖZCAN

