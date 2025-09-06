Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan kuvvetli sağanak, trafiğe çıkanlara zor anlar yaşattı. Meydana gelen kazalar can kayıplarına neden olurken, bir kaza da Eyüpsultan'da meydana geldi.

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ KATLANDI

Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkisinde Erkan Soytürk'ün kullandığı otomobil, saat 09.00 sıralarında kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü Soytürk araç içinde sıkıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, araçtan kopan parçaların etrafa dağıldığı görüldü. Sürücünün cansız bedeninin, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna götürülmesi bekleniyor.