Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KAZA, EYÜPSULTAN, Ölüm, Yağmur, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Eyüpsultan'da sağanak nedeniyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil adeta kağıt gibi katlanırken, araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan kuvvetli sağanak, trafiğe çıkanlara zor anlar yaşattı. Meydana gelen kazalar can kayıplarına neden olurken, bir kaza da Eyüpsultan'da meydana geldi.

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı - 1. Resim

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ KATLANDI

Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkisinde Erkan Soytürk'ün kullandığı otomobil, saat 09.00 sıralarında kontrolden çıkarak yol aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü Soytürk araç içinde sıkıştı.

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı - 2. Resim

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, araçtan kopan parçaların etrafa dağıldığı görüldü. Sürücünün cansız bedeninin, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna götürülmesi bekleniyor.

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Adana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli olduFerhat Akbaş kimdir, hangi takımları çalıştırdı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada… - 3. Sayfa‘Selamlaşma’ kazayla bitti!13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında - 3. Sayfa13 yaşında evlendi! Damat ve ailesi gözaltındaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! İETT otobüsü kaldırıma çıktı - 3. Sayfaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! Otobüs kaldırıma çıktıNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var - 3. SayfaNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı varKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktıİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı - 3. Sayfaİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...