Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eyüpsultan'da gece yarısı kaos! 16 araç birbirine girdi

Eyüpsultan'da gece yarısı kaos! 16 araç birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eyüpsultan&#039;da gece yarısı kaos! 16 araç birbirine girdi
Trafik Kazası, Zincirleme Kaza, Yaralı, TEM Otoyolu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu Edirne yönünde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Olayda 6 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde, saat 23.30 civarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıktı ve minibüse çarptı. Çarpışmanın ardından zincirleme kaza meydana geldi ve toplam 16 araç birbirine girdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, kaza bölgesinde geçici süreyle kontrollü şekilde durduruldu.

Eyüpsultan'da gece yarısı kaos! 16 araç birbirine girdi - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışanların bir kısmı araçlardan kendi imkanlarıyla çıkarılırken, diğerleri çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Temizlik ve kumlama çalışmaları yapıldıktan sonra araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Eyüpsultan'da gece yarısı kaos! 16 araç birbirine girdi - 2. Resim

"ARACIM YAKLAŞIK 3-3,5 METRE KAYDI"

Kazazedelerden Nazım Altun, kazanın gelişimini şu sözlerle anlattı:

"Bana arkadan vuruldu. Çarpan aracın sağ şeride kayması ve ardından diğer araçların da karışmasıyla zincirleme kaza oluştu. Aracım yaklaşık 3-3,5 metre kaydı. Öndeki aracın durması sayesinde durabildim ancak başka bir aracın arkadan çarpması kazayı başlattı. Arabam sağ şeride savruldu ve yan döndü. Sonrasında diğer araçlar da çarpıştı."

Yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından otoyol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Eyüpsultan'da gece yarısı kaos! 16 araç birbirine girdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Solskjaer bekleneni veremedi! Ameliyat yarıda kaldıKayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de benzin döküp orman yaktılar! 2 şahıs tutuklandı - 3. SayfaMersin'de benzin döküp orman yaktılar! 2 şahıs tutuklandıBursa'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar var - 3. SayfaHasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar varEşini satırla öldürmüştü! Cinayetten önce 4 sakinleştirici ve alkol almış - 3. SayfaCinayetten önce ne yaptığını itiraf ettiManisa'da bir garip olay: Zeytin bahçesinde asırlık top mermisi bulundu - 3. SayfaZeytin bahçesinde asırlık top mermisi bulduŞantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandı! Gözaltılar var - 3. SayfaŞantiyede ortalık karıştı, çok sayıda kişi yaralandıAdana'da otobüsteki gizli bölmede çok sayıda elektronik sigara bulundu - 3. SayfaOtobüsteki gizli bölmede 990 elektronik sigara bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...