Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sokak üzerinde duran 31 RN 822 plakalı beton mikseri, yolun ortasına sorumsuzca beton dökerken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Durumu fark ederek sürücüye tepki gösteren Fahri Cihan Kaymakçı'nın kayıt altına aldığı olayda, mikser sürücüsünün sözleri büyük tepki çekti. Sürücü, Kaymakçı'ya karşı "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" diyerek hem yasağı ihlal etti hem de küstahça bir tavır sergiledi. Vatandaş Kaymakçı, görüntüleri paylaşarak bu sorumsuzluğa karşı cezai işlem uygulanması çağrısında bulundu.

ERKUT ÇALİKOGLU

