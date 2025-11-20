Sonbaharın son günlerinde İzmir'in hava durumu merak konusu haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava durumu raporlarıyla beraber "İzmir'de bugün yağmur var mı? " sorusu cevap buldu. İşte tüm ayrıntılar...

İzmir'de yaşayanlar, 20 Kasım 2025 Perşembe gününe dair hava durumu tahminlerini merak edip araştırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından güncel hava durumu paylaşıldı. İşte, güncel hava durumu raporu...

İzmirde bugün yağmur var mı? 20 Kasım MGM hava durunu raporu paylaşıldı

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün İzmir'de yağmur yağmayacaktır. İzmir'de bugün hava çok bulutludur. Sıcaklık gün içinde 21-23°C'ye çıkacaktır.

Akşam saatlerinde ise 17–18°C’ye düşecek. Nem oranı özellikle akşam saatlerinde yüzde 85'in üzerine çıkıyor. Rüzgar zaman zaman etkisini hissettirse de genel olarak hafif*orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, 20 Kasım Perşembe günü İzmir'de beklenen hava durumu şu şekildedir:

SEVCAN GİRGİN

