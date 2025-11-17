Sındırgı’da 6.1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, AFAD koordinasyonunda kurulan 171 konteyner ve temel ihtiyaç destekleriyle vatandaşların barınma ihtiyacı hızla karşılanıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden bu yana, 4 üzeri artçı depremlerle sarsılıyor.

Balıkesir Sındırgıda deprem önlemi! Konteyner mahalle kuruldu

KONTEYNER KENT VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 dönümlük alana kurulan 40 konteyner vatandaşların kullanımına açıldı.

Kırsal mahallelerde ise konteyner ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumu tamamlandı, iş yerleri hasar gören esnaf için de konteyner dağıtımları sürüyor.

Geçici hayat merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

