Aile krizinde yeni boyut! Özcan Deniz sert sözlerle vasiyetini açıkladı

Özcan Deniz, son dönemde kariyerinden çok ailesiyle yaşadığı çatışmalarla adından söz ettiriyor. Annesi ve abisiyle olan sert tartışmalar sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

OĞLUNA AĞIR SÖZLER: EVLAT DEĞİL, EL KALDI!

Geçtiğimiz haftalarda Kadriye Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Özcan Deniz’i hayatından çıkardığını açıklamıştı.

Kadriye Deniz paylaşımında ailesindeki kan bağının menfaat bağlarına yenik düştüğünü belirterek, oğlu Özcan Deniz dahil bazı aile üyelerini sildiğini şu sözlerle belirtmişti:

“Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma...”

BARIŞ UMUTLARI YEŞERMİŞTİ AMA…

Henüz birkaç gün önce canlı yayına bağlanan Kadriye Deniz, “İki oğlum barışmazsa villaları yakarım” diyerek sert bir çıkış yapmıştı. Aynı programda Ercan Deniz de gözyaşlarına hakim olamamış ve ilk kez barış çağrısında bulunmuştu. Barış umutları yeşermişti ama çok sürmedi.

Ne annesinin resti ne de abisinin gözyaşları işe yaradı. Özcan Deniz, barış çağrılarına kayıtsız kaldı ve sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

VASİYETİNİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı “Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil” diyerek ağır sözler sarf etti. Ailesinin kendisine ihanet ettiğini belirten sanatçı, “Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadeleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

Özcan Deniz, ailesine yönelik yaptığı açıklamada, vefatlarında cenazeye katılmayacağını, kendi vefatında da gelmemelerini vasiyet ettiğini belirtti. “Benden ve ailemden uzak durun” diyerek bağlarını tamamen kopardığını vurguladı.