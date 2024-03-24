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Haberler > Magazin > Gönül Yazar mirasını kime bırakacağını açıkladı: Kızına tek kuruş yok!

Gönül Yazar mirasını kime bırakacağını açıkladı: Kızına tek kuruş yok!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gönül Yazar mirasını kime bırakacağını açıkladı: Kızına tek kuruş yok!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar’ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Yazar vasiyetini açıkladı, kızıyla ilgili söyledikleri ise şaşırttı.

Usta sanatçı Gönül Yazar’ın dün çıkan haberlerde hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Bunun üzerine açıklama yapan Yazar, olayın 4-5 ay önce yaşandığını belirtti. 

“ÇOK İYİYİM MERAK ETMEYİN”

Sosyal medyadan açıklama yapan Gönül Yazar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi” ifadelerini kullandı. 

Gönül Yazar mirasını kime bırakacağını açıkladı: Kızına tek kuruş yok! - 1. Resim

“TÜRKİYE’NİN GÖNÜL’Ü YAPAYALNIZ

Sevenlerini korkutan haberler sonrası MagazinSortie’ye röportaj veren Gönül Yazar, başından geçen olayı “Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti. Yapayalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime 'yarına çıkarsam iyiyim' dedim. Herkes de uyuyor gece tabii. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm. Türkiye'nin Gönül'ü yapayalnız” sözleriyle anlattı.

MAL VARLIĞINI LÖSEV’E BIRAKACAK

Mirasıyla ilgili açıklamalar da ‘Taş Bebek’ lakaplı sanatçı Gönül Yazar, mal varlığını LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı)’e bırakacağını şu sözlerle duyurdu:

“Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak.”

Gönül Yazar mirasını kime bırakacağını açıkladı: Kızına tek kuruş yok! - 2. Resim

“KIZIM ÇOK MİRASA KONDU

Kızıyla ilgili ise “Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim” şeklindeki sözleriyle şaşırttı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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