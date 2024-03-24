Kanser olduğunu duyuran Kate Middleton’a destek mesajları ‘ilaç’ oldu

Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra kayıplara karışan Kate Middleton, hakkında ortaya atılan spekülasyonlara yayımladığı video ile cevap verdi. Kanser tedavisi gören prensese destek mesajları yağarken, Kensington Sarayı, Kate Middleton ve Prens William'ın 'halkın sıcaklığı ve desteği karşısında son derece duygulandıklarını' belirtti. Bu mesajların kendisine moral olduğu belirtildi.

İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Galler Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton kayıplara karıştıktan 2 ay sonra yayınladığı videoyla, kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

KEMOTERAPİ GÖRÜYOR

Kemoterapi tedavisine başlandığını belirten Middleton, videosunda ocaktaki ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyerek “O sırada kanser olmadığım düşünülüyordu. Ameliyat başarılı geçti. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım” ifadelerini kullandı.

İyi olduğunu vurgulayan Middleton, “İyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir teselli ve güven kaynağı. Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket de öyle. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor” şeklinde konuştu.

MESAJLAR MORALİNİ YÜKSELTTİ

Kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton’a destek mesajları yağarken, Kensington Sarayı, Kate ve Prens William'ın 'halkın sıcaklığından ve desteğinden son derece etkilendiğini' söyledi.

Kensington Sarayı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Prens ve prenses, dünyanın dört bir yanındaki insanlardan gelen nazik mesajlardan çok etkilendiler. Halkın sıcaklığından ve desteğinden son derece etkilendiler ve şu anda mahremiyet taleplerinin anlaşılmasından dolayı minnettarlar" dedi. Kendisine gelen mesajların moralini yükselttiği belirtildi.

Öte yandan Middleton’ın ne kadar süre tedavi göreceği bilinmiyor, ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda etkinliklere katılabilecek, ancak bu tam zamanlı görevlere dönüş anlamına gelmiyor.

Prens William ise ameliyatından bu yana yaptığı gibi, eşini ve ailesini desteklemekle resmi görevlerini sürdürmek arasında denge kurmaya devam edecek.