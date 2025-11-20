Prof. Dr. Mesut Başak tarafından geliştirilen tokluk balonu, ameliyatsız ve diyetsiz şekilde ayda 4 kiloya kadar zayıflatıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk bilim adamı tarafından geliştirilen “external gastrik balon”la obezite tedavi yöntemi, tıp literatürüne girdi. External gastrik balon uygulamasının diyetle karşılaştırıldığı klinik çalışmada, balon uygulanan grubun diyet grubuna göre 2 kat daha fazla kilo verdiği görüldü. Çalışma Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunuldu ve ABD’de yayınlanan Journal of life Science dergisinde makale olarak yer aldı.

AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Türkiye obezitede Avupa birincisi. Ülkemizdeki her üç kişiden biri obez; toplamda ise nüfusun yüzde 52’si aşırı kilolu veya obez kategorisinde yer alıyor. Hayat tarzımızı ve yeme şeklimizi değiştirmedikçe diyetler işe yaramıyor. Geriye obezite ameliyatları kalıyor. Ancak, obezite ameliyatları hem geri dönüşsüz olduğu hem de kişilere göre değişen komplikasyonları sebebiyle obezite sorunuyla başa çıkabilecek gibi görünmüyor.

Prof. Dr. Mesut Başak

‘MİDE BALONU’ GİBİ

Böyle bir tabloda bir Türk bilim adamı, dünyada ilk defa ameliyatsız, diyetsiz bir zayıflama sistemi geliştirdi. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Başak’ın geliştirdiği “External gastrik balon” uygulaması ameliyatsız, ilaçsız ayda 4 kilo zayıflama imkânı sunuyor. Daha basit bir ifade ile “tokluk balonu” olarak adlandırılan bu yöntem bugüne kadar dünyada on binlerce kişiye takılan mide balonunun zayıfl atma mantığı ile hareket ediyor. Klasik mide balonunda balon, boğazdan girilerek mideye yerleştirilirken, bu sistemde midenin üzerine monte ediliyor.

Klasik mide balonunun uygulanmasında cerrahi operasyon gerektiğini, ancak tokluk balonunun kişinin kendisi tarafından uygulanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Başak “Obezite tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olan mide balonu, hastalarda tokluk hissi oluşturarak kilo ve beslenmeyi düzenleyen bir tedavi yöntemidir. Herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeyen yöntem, midenizin hacmini küçülterek, daha küçük porsiyonlarla beslendiğinizde tokluk hissi hissetmenize yardımcı olur. Ancak daha önce de ölümle sonuçlanan bazı vakalarda olduğu gibi mide içine yerleştirilen bu balon midede patlayabiliyor. Bizim geliştirdiğimiz sistemde ise balonu vücudun dışına, midenin üstüne yerleştiriyor ve bir kemerle sabitliyoruz. Buna ‘tokluk kemeri’ adını verdik. Dışarıdan mideye baskı yaptığı için aynı içeriye yerleştirilen balon gibi porsiyonların küçülmesine ve zayıfl amaya yardımcı oluyor” diye anlattı.

AYDA 4 KİLO

TÜBİTAK tarafından desteklenen “External gastrik balon” uygulamasının klinik çalışmalarının İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldığını aktaran Dr. Başak “Bir gruba balonu taktık diyet vermedik; diğer gruba diyet verdik. 1 ayın sonunda balon takılan gupta 4,2 kilo kaybı olurken, diğer grupta kilo kaybı 2,2 kilo düzeyinde kaldı. Bu çalışma Sağlık Bakanlığı tarafından tez olarak kabul edildi. Tokluk kemeri ilk defa 2010 yılında halkımızın hizmetine sunuldu. Yaklaşık 15 yıllık bir kullanım geçmişine sahip. Binlerce hastamız bunu kullandı ve ortalama olarak ayda 4 kilo vererek istedikleri kiloya ulaşmış oldu” dedi.

