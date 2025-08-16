Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı

Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı
Türkan Şoray, Sağlık Durumu, Cushing Sendromu, Haber
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkan Şoray’ın son dönemde verdiği 25 kilo, hayranlarını tedirgin etmişti. Sağlık durumu hakkında kızı Yağmur Ünal’dan açıklama geldi.

Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray’ın son dönemde verdiği 25 kilo, hayranları arasında endişe oluşturmuştu. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında merak edilen sorulara, kızı Yağmur Ünal cevap verdi.

Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı - 1. Resim

Dün akşam katıldığı bir davette magazin muhabirlerinin sorularını cevaplayan Ünal, annesinin son durumu hakkında, “Annemin durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür.” açıklamasında bulundu.

Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı - 2. Resim

Bazı iddialarda Şoray’ın yakın zamanda 'Cushing Sendromu' geçirdiği öne sürülse de, ünlü oyuncunun bu sağlık sorununu yıllar önce atlattığı öğrenildi.

Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı - 3. Resim

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Edinilen bilgilere göre Şoray, 5 yıl önce geçirdiği başarılı tedavi ve operasyonlar sayesinde sağlığına tamamen kavuştu.

Türkan Şoray
Türkan Şoray

Cushing Sendromu, vücudun aşırı kortizon üretmesi sonucu gelişen ve ciddi kilo değişimlerine yol açabilen bir rahatsızlık olarak biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

