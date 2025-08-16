Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray’ın son dönemde verdiği 25 kilo, hayranları arasında endişe oluşturmuştu. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında merak edilen sorulara, kızı Yağmur Ünal cevap verdi.

Dün akşam katıldığı bir davette magazin muhabirlerinin sorularını cevaplayan Ünal, annesinin son durumu hakkında, “Annemin durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür.” açıklamasında bulundu.

Bazı iddialarda Şoray’ın yakın zamanda 'Cushing Sendromu' geçirdiği öne sürülse de, ünlü oyuncunun bu sağlık sorununu yıllar önce atlattığı öğrenildi.

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Edinilen bilgilere göre Şoray, 5 yıl önce geçirdiği başarılı tedavi ve operasyonlar sayesinde sağlığına tamamen kavuştu.

Türkan Şoray

Cushing Sendromu, vücudun aşırı kortizon üretmesi sonucu gelişen ve ciddi kilo değişimlerine yol açabilen bir rahatsızlık olarak biliniyor.