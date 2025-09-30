Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu’dan moral veren haber! Hastaneden fotoğrafını paylaştı

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ahu Yağtu, 16 Eylül 2025 tarihinde sokakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

BEYİN DAMARLARINDAN BİRİ PATLAMAK ÜZEREYMİŞ

Yapılan incelemelerde, ünlü oyuncunun beyin damarlarında biri patlamak üzere olan dört anevrizma olduğu belirlendi. Bu duruma stent ve coil teknikleriyle müdahale edildi.

“ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARIM HARİCİNDE İYİYİM”

Tedavisi devam eden oyuncu, sağlık durumu hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez açıklama yaparak hayranlarını rahatlattı. Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN İLK FOTOĞRAF

Ahu Yağtu’dan ilk kez hastanede kaldığı anlara dair bir paylaşım da geldi. Hastanedeki odasından bir fotoğrafına yer veren isim “Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla sevenlerinin gönüllerini yeniden ferahlatan Yağtu’ya, çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı geldi.