Haberler > Dünya > Anlaşmazlık yaşadı, inadına yaptı! Komşusunun tavus kuşlarını pişirip yedi

Anlaşmazlık yaşadı, inadına yaptı! Komşusunun tavus kuşlarını pişirip yedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anlaşmazlık yaşadı, inadına yaptı! Komşusunun tavus kuşlarını pişirip yedi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Craig Vogt, komşusuyla anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle adamın beslediği tavus kuşlarını öldürüp yedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Vogt’un ağırlaştırılmış hayvan zulmü suçlamasıyla yargılandığı belirtildi. 

Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Florida eyaletinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 61 yaşındaki Craig Vogt, geçtiğimiz Salı günü beslediği tavus kuşları konusunda komşusuyla bir anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre adam, tartışmanın ardından komşusunun beslediği iki hayvanı öldürüp yedi.

Olayın ardından USA Today’e konuşan komşu, Vogt’un kendilerine tavus kuşlarından ikisini öldürdüğünü belirten bir mektup bıraktığını kaydetti. Mektupta kuşların başlarının kesildiği, kanlarının akıtıldığı ve tavada pişirildiği yazıyordu.

KOMŞUSUNA KIZDIĞI İÇİN YEMİŞ

Hudson kentinde yaşayan Craig Vogt, polis sorgusunda kuşları komşusuna kızdığı için inadına öldürüp yediğini itiraf etti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, 61 yaşındaki Vogt ağırlaştırılmış hayvan zulmü suçlamasıyla yargılanacak. 

