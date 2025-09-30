Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı! 278 milyar TL'lik vurgun

Tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı! 278 milyar TL'lik vurgun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı! 278 milyar TL&#039;lik vurgun
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

47 yaşındaki Çinli bir kadın, tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığını yaptığı gerekçesiyle dün İngiltere’de çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu. Kadının yasadışı şekilde elde ettiği paranın 6,7 milyar doları (278 milyar 523 milyon 740 bin TL) aştığı belirtiliyor.

Dünyada şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto para dolandırıcılığını yaptığı gerekçesiyle Çinli Zhimin Qian suçlu bulundu.

128 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

Dün İngiltere’de görülen davada 47 yaşındaki Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin’de yönettiği büyük bir dolandırıcılık ağıyla 128 binden fazla kişiyi kandırdığını ve elde ettiği paraları Bitcoin olarak sakladığını itiraf etti. 

ÇİN'DEN KAÇARAK İNGİLTERE'YE GELMİŞ

Londra polisinden yapılan açıklamada, soruşturmanın 2018 yılında gelen bir ihbarla başlatıldığı ve Qian’ın 61 bin Bitcoin’i elinde bulundurduğu bildirildi. Daha sonra sahte belgelerle Çin'den kaçarak İngiltere’ye geldiği belirtilen kadının burada mülk satın alarak dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklamaya çalıştığı belirtildi.

Tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı! 278 milyar TL'lik vurgun - 1. Resim

Met Ekonomi ve Siber Suç Komutanlığı Başkanı Will Lyne, Kadının yasadışı şekilde elde ettiği paranın 6,7 milyar doları (278 milyar 523 milyon 740 bin TL) aştığını belirtirken olayın "İngiltere tarihindeki en büyük davalardan biri'' olduğunu belirtti.

Polisin aktardığına göre, Qian’a yardım eden isimlerden biri de Çinli bir restoran çalışanı olan Jian Wen idi. Londra’da milyonlarca sterlinlik lüks bir eve taşınan ve Dubai’de iki mülk satın alan Wen, geçen yıl aynı suçlamalardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zhimin Qian'ın davası, suçunu kabul etmesinin ardından Salı gününe ertelendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı promosyon ödeme sorgulama! Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk savunma sanayii Fransa’ya göz dikti: 106 yıllık mühimmat şirketi için kritik görüşme - DünyaTürk savunma sanayii Fransa’ya göz diktiÇin'de fabrikada gaz sızıntısı: Çok sayıda işçi hayatını kaybetti, yaralılar var - DünyaFabrikada gaz sızıntısı: Çok sayıda işçi hayatını kaybettiTrump kazandı! Youtube 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti - DünyaTrump, Youtube'a karşı kazandı!Dünya basını ikiye bölündü: Gazze’de barış mı geliyor yoksa 72 saatlik tuzak mı? - DünyaGazze’de barış mı yoksa 72 saatlik tuzak mı?Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem - DünyaRusya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!8 ülkeden Trump'ın Gazze planıyla ilgili ortak bildiri - Dünya8 ülkeden Gazze planıyla ilgili ortak bildiri
Sonraki Haber Yükleniyor...