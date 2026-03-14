Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan seçimli toplantısında Aykutalp Derkan, yeniden başkanlığa seçildi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer aldı.

AYKUTALP DERKAN'A 554 OY

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 10 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan sayım sonrası Aykutalp Derkan'a 554 oy, Cengiz Ergani'ye ise 528 oy çıktı.

Derkan, oylama sonrası yaptığı konuşmada, Galatasaray demokrasisi için çok önemli bir günü geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün sarı ve kırmızı renklerle yarıştık. Kazanan ise sarı-kırmızı oldu. Kazanan Galatasaray oldu. Çok yaşa Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası