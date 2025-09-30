Çin'de fabrikada gaz sızıntısı: Çok sayıda işçi hayatını kaybetti, yaralılar var
Güncelleme:
Çin'in orta kesimindeki Hınan eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fabrikada çalışan personeller tahliye edilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Hıbi şehrindeki Hexin Kimya Endüstrisi şirketine ait fabrikada sabah saatlerinde gaz sızıntısı meydana geldi.
5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Xinhua'nın haberine göre, fabrikada zehirli gaza maruz kalan işçilerden 5'i hayatını kaybederken, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, fabrikadaki depolama kazanından sızan sülfürik asidin yağmur suyu şebekesinden foseptik tankına karışmasıyla oluşan kimyasal tepkimenin zehirli hidrojen-sülfür gazını açığa çıkardığı tahmin ediliyor.
Fabrikada çalışan tüm personel tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.
