Trump kazandı! Youtube 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınının ardından Youtube hesabı askıya alınmıştı. Trump, hesabını askıya alması nedeniyle aynı yıl YouTube'a açmıştı.

YOUTUBE 24,5 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Dava karara bağlanırken, Youtube 24,5 milyon dolarlık uzlaşmaya gitti. Wall Street Journal gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre YouTube'un ödeyeceği 24,5 milyon doların 22 milyonu Trump'a aktarılacak. Kalan 2,5 milyon dolar ise yazar Naomi Wolf ve Amerikan Muhafazakar Birliği (ACU) dahil diğer davacılara dağıtılacak.

TRUMP'IN MEDYA VE TEKNOLOJİ DEVLERİYLE DAVALARI

ABC News, Aralık 2024'te Trump'a yönelik iftira davasında 15 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıklamıştı.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı. CBS News'un bağlı olduğu ana şirket Paramount Global, temmuzda davada 16 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşmaya varmıştı.

Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine "sansür uygulandığı" gerekçesiyle yılın başında açtığı dava kapsamında anlaşmaya varıldığı ve Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.