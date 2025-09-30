Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8 ülkeden Trump'ın Gazze planıyla ilgili ortak bildiri

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili ortak bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisinin açıklanmasının ardından ortak bildiri yayımladı.

TRUMP'A GÜVENOYU

Yapılan açıklamada, "Trump'ın liderliği ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının" memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu belirtilerek, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın öneminin altı çizildi.

Bakanların bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit ettiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

"Bakanlar ayrıca, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma, Gazze'ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail'in tam geri çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze'nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını içermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır."

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması derinleşti! 'Hafriyat' operasyonunda 20 gözaltıRusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi! Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
