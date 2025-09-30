Trump, 'gümrük silahını' yeniden çekti! Ahşap ürünlere yüzde 50, filmlere yüzde 100 vergi yolda

ABD Başkanı Trump, koltuğa oturur oturmaz getirdiği ithalat vergilerine yenilerini katmaya devam ediyor. Son olarak ahşap ürünlerin ithalatında gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık bildirisi yayımlandı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bildiriye göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, ahşap ürünlerinin ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bazı döşemeli ahşap ürünleri ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilirken, bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.

Mutfak ve banyo dolaplarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi de 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50'ye yükseltilecek.

EKONOMİSİ BÜYÜK ÜLKELERE DÜŞÜK TARİFE

Söz konusu tarife oranları 14 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

ABD ile ticaret anlaşması yapan büyük ekonomiler için tarife oranları daha düşük olacak.

İngiltere'den gelen ahşap ürünlerine uygulanacak tarife yüzde 10'u, AB ve Japonya’dan gelen ürünlere uygulanacak tarife ise yüzde 15'i geçmeyecek.

TRUMP HOLLYWOOD'U DA VURACAK

Trump geçtiğimiz gün de sinema dünyasını şaşırtan bir paylaşım yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini” açıkladı.

Trump, verginin ne zaman ve nasıl uygulanacağına dair ayrıntı vermedi.

Bu adım hayata geçirilirse, Trump’ın ilk kez hammaddeler yerine bir hizmete doğrudan gümrük vergisi uygulaması anlamına gelecek.

Trump, Mayıs ayında da benzer bir tehditle gündeme gelmiş, yabancı ülkelerin sunduğu vergi teşviklerinin yapımcıları yurtdışına yönlendirdiğini savunmuştu.

O dönemde sektör temsilcileri kararı “şoke edici” olarak nitelendirmiş, “Pratikte uygulanması çok zor ve Trump’ın da buna yetkisi yok” yorumunu yapmıştı.

Hollywood yapımcıları, setleri ABD dışına taşımanın daha ucuz olduğunu savunuyor.

United Talent Agency Başkan Yardımcısı Jay Sures, CNN’e yaptığı açıklamada, “Aslında oyuncuları ve ekipleri uçakla götürmek, otelleri ödemek bile daha ucuza geliyor. Çünkü yurtdışında işçilik maliyetleri düşük, vergi indirimleri var ve prodüksiyon çok daha ucuz” dedi.