Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi

“Kardeş Payı”, “Avrupa Yakası” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Şinasi Yurtsever, Mart ayında 51 yaşında vefat etmişti. Ailesinin Yurtsever’in hayali olan tekneyi satışa çıkarmak istediği öne sürüldü.
Mide kanseri nedeniyle Mart ayında 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever’in, ölümünden kısa bir süre önce hayali olan büyük bir yelkenli satın aldığı ortaya çıktı.
Sıkı bir deniz tutkunu olan Yurtsever, yaz aylarında teknesiyle Ege ve Akdeniz koylarında gezmeyi severdi.
Oyuncu, önceki küçük teknesini satıp, istediği daha büyük bir yelkenli satın aldı ve Eylül 2024’te bu yeni teknesiyle Mavi Tur’a çıktı. O anları Instagram hesabından da takipçileriyle paylaşmıştı.
AİLESİNİN YELKENLİYİ SATMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Yaklaşık beş yıl boyunca sahip olduğu ilk mütevazı teknesinde kaptanlık eğitimi alan Yurtsever, yeni teknesinde ise ne yazık ki fazla vakit geçiremedi.
Oyuncunun ailesinin ise, henüz yeterince kullanılamayan tekneyi önümüzdeki günlerde elden çıkarmayı düşündüğü iddia edildi.
