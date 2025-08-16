Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şinasi Yurtsever'in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi

Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi
Ölüm, Tekne, Yelken, Aile, Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Kardeş Payı”, “Avrupa Yakası” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Şinasi Yurtsever, Mart ayında 51 yaşında vefat etmişti. Ailesinin Yurtsever’in hayali olan tekneyi satışa çıkarmak istediği öne sürüldü.

Mide kanseri nedeniyle Mart ayında 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever’in, ölümünden kısa bir süre önce hayali olan büyük bir yelkenli satın aldığı ortaya çıktı.

Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi - 1. Resim

Sıkı bir deniz tutkunu olan Yurtsever, yaz aylarında teknesiyle Ege ve Akdeniz koylarında gezmeyi severdi.

Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi - 2. Resim

Oyuncu, önceki küçük teknesini satıp, istediği daha büyük bir yelkenli satın aldı ve Eylül 2024’te bu yeni teknesiyle Mavi Tur’a çıktı. O anları Instagram hesabından da takipçileriyle paylaşmıştı.

Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi - 3. Resim

AİLESİNİN YELKENLİYİ SATMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Yaklaşık beş yıl boyunca sahip olduğu ilk mütevazı teknesinde kaptanlık eğitimi alan Yurtsever, yeni teknesinde ise ne yazık ki fazla vakit geçiremedi.

Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi - 4. Resim

Oyuncunun ailesinin ise, henüz yeterince kullanılamayan tekneyi önümüzdeki günlerde elden çıkarmayı düşündüğü iddia edildi.

Türkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı - Magazin25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı gerçekleri açıkladıÖzcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu - MagazinOrhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşulduUsta oyuncu Defne Yalnız yıllar sonra ekrana çıktı! Son hali herkesi şaşırttı: "Yaşlanmış bayağı" - MagazinYıllar sonra ekrana çıktı! Son hali herkesi şaşırttı: "Yaşlanmış bayağı"Yıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’tan anlamlı destek - MagazinYıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’tan anlamlı destekİbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı - MagazinKızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttıAstrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı - MagazinNuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü
