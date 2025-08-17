Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adil bir sonuç! Jose Mourinho: Son paslarda sıkıntı çektik, Göztepe iyi oynadı

Adil bir sonuç! Jose Mourinho: Son paslarda sıkıntı çektik, Göztepe iyi oynadı

F.Bahçe’nin Portekizli çalıştırıcısı, “İkinci bölgemizde zorluklar yaşadık. 10 kişi kalmalarına rağmen çok iyi savunma yaptılar. Oyun kurmakta zorlanmadık ama forvet hattında yetersiz kaldık” dedi

Maçı değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık.

BURADA HER MAÇ ZOR

Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı” vurgusu yaparken, “Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. Üç stoperleri temaslı oyunda ve hava toplarında harika oynadılar. Göztepe karşısında oyun kurmakta zorlanmadık ama rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu” sözlerini kullandı. 

SAVUNMALARI ZORLANMADI

“Göztepe çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 kişi kalsın veya 11 kişi olsun fark etmiyor” vurgusu yapan Portekizli çalıştırıcı, “11’e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsınız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu” şeklinde konuştu.

Singo yakın! Galatasaray, Monaco’nun stoperinde önemli mesafe aldı
