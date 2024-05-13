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Hareket Proje Taşımacılığı halka arzı HRKET koduyla 15-16-17 Mayıs'ta talep toplayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hareket Proje Taşımacılığı halka arzı HRKET koduyla 15-16-17 Mayıs&#039;ta talep toplayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği yer aldı. Vatandaşlar ise ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir, hisse kodu nedir gibi sorulara cevap aramaya başladı. 70,00 TL'den satışa çıkacak olan şirket hakkında bilgiler...

HRKET koduyla halka arz olacak olan şirketin talep toplama tarihlerinin açıklanmasıyla beraber ne zaman işlem görecek ve katılım endeksine uygun mu soruları gündeme geldi. Detayları sizler için derledik...

Firma, 15 -16 - 17 Mayıs tarihlerinde talep toplayacakken katılım endeksine uygun olacak.

70,00 TL'den satışa çıkarken, açıklığı %20,83 oldu. 

Fonun kullanılacağı alanlar % 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları, % 20-25 Finansal borçların ödenmesi, % 20-25 İşletme sermayesi olacak. Toplamda 24,000,000 lot verilirken eşit dağıtım gerçekleşecek.

Satın almak isteyenler ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Hareket Proje Taşımacılığı halka arzı HRKET koduyla 15-16-17 Mayıs'ta talep toplayacak - 1. Resim

Henüz netleşmeyen fakat olası lot miktarları şöyle:

2.1 Milyon katılım - 9 Lot (630 TL)

2.5 Milyon katılım - 8 Lot (560 TL)

2.9 Milyon katılım - 7 Lot (490 TL)

3.3 Milyon katılım - 6 Lot (420 TL)

3.7 Milyon katılım - 5 Lot (350 TL)

4.1 Milyon katılım - 5 Lot (350 TL)

4.5 Milyon katılım - 4 Lot (280 TL)

4.9 Milyon katılım - 4 Lot (280 TL)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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