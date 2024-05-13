Hareket Proje Taşımacılığı halka arzı HRKET koduyla 15-16-17 Mayıs'ta talep toplayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 10:12 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 10:24 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği yer aldı. Vatandaşlar ise ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir, hisse kodu nedir gibi sorulara cevap aramaya başladı. 70,00 TL'den satışa çıkacak olan şirket hakkında bilgiler...