Koç Metalurji halka arz İş, Vakıflar, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 58 bankadan alınabilecek

9 - 10 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Koç Metalurji A.Ş. hakkında merak edilenler arasında hangi bankalarda var sorusu yer aldı. Satın almak isteyenler nereden alınacağını araştırmaya başladı. Hisse, KOCMT koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alan KOCMT kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu soruları gündemde yer alırken yer aldığı bankalar araştırıldı. Detaylar...

9-10 Mayıs tarihlerinde 09.00-17.00 aralığında talep toplayacak olan şirket, eşit dağıtım yapacak. Katılım endeksine uygun olarak açıklandı ve T1 T2 bakiye katılım yapılamayacak.

Büyüklüğü 2.562.500.000 TL olurken, açıklık oranı %27.47 olarak belirlendi.

Tahmini lot miktarı ise şöyle:

2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

Koç Metalurji halka arzını almak isteyenler aşağıda yer alan bankalar aracılığıyla alabilecek.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş..

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Özel Bankacılık Şubeleri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.