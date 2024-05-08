Altınay Savunma halka arzı ALTNY koduyla 32,00 TL’den bugün talep toplamaya başladı

SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketlerden bir tanesi olan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. bugün itibarıyla talep toplamaya başlıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisse hakkında kaç lot verir, hangi bankalarda var gibi sorular araştırılırken katılım endeksine uygun olup olmadığı da gündemde yer aldı.

Son zamanlarda yakından takip edilen halka arz listesinde ALTNY hissesi yer aldı. 8-9-10 Mayıs'ta talep toplamaya başlayan şirket ile ilgili merak edilenler arasında ne zaman borsada işlem göreceği ve vereceği lot miktarı yer aldı.

Bugün itibarıyla talep toplamaya başladı ve 9-10 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. BİST'te ALTNY kodu ile işlem görecek olan şirketin talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle beraber işlem göreceği tarih netleşecek.

1,8 Milyat TL büyüklüğü olan hisse, katılım endeksine uygun olarak açıklandı. Açıklık ise %25 olarak belirlendi.

Fonun kullanılacağı alanlar şöyle:

%50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları

%15 İşletme sermayesi

%5 Finansal borç ödemeleri

%5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları

%15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları

%10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.

Eşit dağıtım yapacak ve toplamda 58.823.530 lot dağıtacak. Sonuçların henüz açıklanmaması sebebiyle net miktar belli olmadı fakat tahminler şu yönde:

2.1 milyon katılımcı: 20 lot

2.5 milyon katılımcı: 17 lot

2.9 milyon katılımcı: 14 lot

3.3 milyon katılımcı: 13 lot

3.7 milyon katılımcı: 11 lot

4.1 milyon katılımcı: 10 lot

4.5 milyon katılımcı: 9 lot

4.9 milyon katılımcı: 8 lot